WOW: Mannen ontsnappen nipt aan op hol geslagen vrachtwagenbanden! (video)

Opmerkelijke beelden uit China.

Soms lacht het geluk je toe. En dan is het misschien hoog tijd om eens mee te doen aan de loterij? Da’s alleszins een vraag die onderstaande mannen zich kunnen stellen na wat zich aan een tankstation heeft afgespeeld.

Eerst zien we hoe een vrachtwagen twee banden verliest. Het gevaarte dendert aan een stevig tempo verder. Nadien toont de video hoe drie heren rustig aan een tafel zitten.

Heel nipt!

Niet veel later wordt duidelijk wat het verband is tussen de twee scènes. Want plots merken we op hoe de op hol geslagen vrachtwagenbanden afstevenen op de drie hoofdrolspelers. Als bij wonder maakt het gevaarte op het allerlaatste moment een sprongetje. Dat het voor deze kerels bijzonder nipt was, is duidelijk. Kijk zelf maar!