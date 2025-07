Almost Cops: Nederlandse ‘buddy cop’-film vanaf nu op Netflix (trailer)

Netflix voegt een nieuwe internationale titel toe aan het aanbod: Almost Cops, een Nederlandse actiekomedie geregisseerd door Gonzalo Fernández Carmona. De film speelt zich af in hartje Rotterdam en volgt twee totaal verschillende politieagenten die samen verzeild raken in een onverwachte moordzaak die hun persoonlijke leven op z’n kop zet.

Een botsing van karakters

Ramon, een plichtsgetrouwe wijkagent, wordt gekoppeld aan Jack, een voormalige rechercheur met een schimmig verleden. Wat begint als een routinepatrouille, ontaardt in een explosieve en emotionele zoektocht naar de waarheid. De samenwerking verloopt niet zonder slag of stoot: de twee agenten botsen constant door hun uiteenlopende persoonlijkheden en werkmethodes.

Actie, humor én emotie

Almost Cops balanceert vlot tussen absurde actie, snedige humor en oprechte emotie. De film doet denken aan klassiekers als Rush Hour en Hot Fuzz, maar voegt een eigenzinnige, Nederlandse flair toe. Verwacht achtervolgingen, misverstanden, onhandige confrontaties — en tegelijk een verhaal over verlies, loyaliteit en tweede kansen.

Rotterdam als levendig decor

Van Katendrecht tot de Willemsbrug: Rotterdam speelt een hoofdrol in de film. De rauwe architectuur en stedelijke sfeer geven Almost Cops een geloofwaardige, lokale uitstraling, ver weg van gladgestreken Hollywoodbeelden.

Waarom kijken?

De chemie tussen hoofdrolspelers Jandino Asporaat en Werner Kolf zorgt voor een film vol vaart, scherpe dialogen en verrassend veel emotie. Hun geloofwaardige dynamiek tilt het verhaal boven de clichés van het genre uit.

Almost Cops is vanaf 11 juli 2025 te zien op Netflix. Een luchtige, meeslepende ‘buddy cop’-film met een Nederlands gezicht en internationale ambitie.

