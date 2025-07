‘Temptation’-Pommeline neemt selfie in gewaagd topje: “Schoonheid!” (foto)

Op Instagram weet Pommeline Tillière haar fans weer te verbazen.

De dame, die bij tv-kijkend Vlaanderen gekend is door haar deelname aan ‘Temptation Island’, doet het met haar meer dan 332.000 volgers héél goed op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Da’s ook nu weer niet anders. Deze keer toont Pommeline een selfie, waarop ze te zien is in een gewaagd, sterk uitgesneden topje. “In my Ronnie area 🖤✨”, voegt ze toe. Haar fans? Die laten duidelijk ook van zich horen.

“Schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Knappie ❤️”, klinkt het. “Nice”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even, denken we dan!