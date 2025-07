‘Dertigers’-actrice Idalie Samad verbaast fans met bikinifoto’s: “Baywatch!”

Zon, zee en een bootje! Meer heeft Idalie Samad niet nodig voor een leuke tijd.

Op Instagram deelt de ‘Dertigers’-actrice sporadisch nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders. Zo krijgen haar meer dan 13.400 volgers een reeks vakantiefoto’s voorgeschoteld.

We zien Idalie meermaals stralen in een knalrode bikini. “This ain’t Seaworld, this as real as it gets, I’M ON A BOAT 🚤🛥️🐡🐠🐟🌊⚓️🫧”, schrijft ze bij het album. En haar fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Baywatch!”

Aan een aardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Baywatch”, klinkt het. “Mooie foto’s”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.