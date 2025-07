Saartje Vandendriessche huppelt halfnaakt het water in: “Schitterend!” (video)

Dat Saartje Vandendriessche graag in het water vertoeft, weten haar fans al langer.

Op Instagram, waar de dame maar liefst 39.100 volgers heeft, deelt ze wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders.

Opnieuw zien we Saartje genieten in het water. Deze keer een filmpje waarin ze halfnaakt in het water loopt. “Deep dive in Kreta”, voegt ze toe. En haar fans? Die hebben ook heel wat te vertellen.

“Schitterend!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Schitterend”, klinkt het. “Mooi hoor”, gaat het verder. “😍😍😍”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even door op het prentje te klikken.