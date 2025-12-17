Gepersonaliseerde nummerplaat van Volvo is wel héél toepasselijk (foto)

Kwestie van zeker te zijn…

Boys and their toys… Sommige mensen zijn zó fier op hun auto dat ze hem zelfs als hun kind beschouwen. Neem nu onderstaande Volvo EX30. Elektrische topwagen, maar vooral de gele kleur valt op. In die mate dat de eigenaar zelfs besloot om een gepersonaliseerde nummerplaat aan te schaffen en die nog eens in de (gele) verf te zetten: ‘ONZEGELE’, prijkt er op de plaat.

Kleurenblind

Leuk, toch? Dat vinden de meesten ook die de nummerplaat zagen passeren in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. “Voor de kleurenblinden”, knipoogt iemand. “Had bijna ‘ongezellige’ gelezen”, lacht iemand anders. “Hang je daar 1.000 euro aan?”, vraagt een enkeling zich toch af.

Foto: Facebook