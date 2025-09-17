Dronken man verwikkeld in caféruzie met… zijn spiegelbeeld! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’!

Tijdens een avondje uit is niets zo vervelend als ruzie op café. Onderstaande kerel lag echter behoorlijk in de knoop… met zichzelf. Op de video zien we hoe hij het aan de stok krijgt met zijn eigen spiegelbeeld. Enkele omstaanders zien het gebeuren en lachen zich haast een breuk. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een gigantische failcompilatie toe. Zo zit je voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…