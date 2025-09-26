STRAF! Hond speelt ‘Vier op een rij’. En hij wint! (video)

Hoezo, mensen zijn slimmer dan honden?

Ontmoet Simba. Deze sympathieke viervoeter houdt van spelletjes spelen. En dan hebben we het niet over een stok of een bal gaan halen en terugbrengen, maar échte gezelschapsspelletjes. Schaken, dammen… Deze bordercollie kan het allemaal!

Koning Simba

Je gelooft ons niet? Wel, check onderstaand filmpje maar eens. Daarin zien we hoe Simba ‘Vier op een rij’ speelt met zijn baasje. En jawel, hij kan als eerste een rij maken, al vermoeden we wel dat zijn baasje hem een pootje hielp…

Foto: YouTube