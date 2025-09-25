Man haalt nat grapje uit met vriendin: “Ik kan deze kans niet laten schieten!” (video)

Volgens ons slaapt de man vannacht op de zetel…

Dé sleutel tot een goede relatie? Humor. Althans, dat kan helpen. En dat is exact wat de man in onderstaand filmpje toepaste toen hij zijn vriendin langs de kant van de weg zag wandelen. Een gigantische plas lonkte naast haar, dus wat deed de man? “Ik kan deze kans niet laten schieten. Ze zal nooit meer met me praten”, horen we hem zeggen.

Speelse relatie

Wat volgt is een koude douche voor de vrouw, die er best nog goed mee omgaat. Dat zien ook de meer dan twee miljoen kijkers op TikTok. “Diep vanbinnen vond ze het grappig”, “Lijkt op een gezonde, speelse relatie”, “Ze deed zó haar best om niet te lachen” en “Ze nam het goed op!”, wordt er gereageerd.

Foto: TikTok