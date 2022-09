Sexperte doet al 20 jaar aan ‘vabbing’: “Het maakt mijn partners compleet wild!” (video)

We hoeven jullie het concept van ‘vabbing’ misschien niet meer uit te leggen, maar voor de enkelen die er nog nooit van gehoord hebben: concreet wil het zeggen dat vrouwen hun vaginaal vocht gebruiken als parfum om potentiële partners aan te trekken.

Zo, dat is er weer uit. Dat het concept van ‘vabbing’ nogal wat discussie losweekt, dat staat buiten kijf. De grote meerderheid van vrouwen is er dan ook niet voor te vinden. Mar Carlen Costa, sexperte en TikTokster, beweert dat ze al meer dan 20 jaar aan ‘vabbing’ doet. En ze beweert dat het weldegelijk werkt. “Ik doe dit eigenlijk al geruime tijd. En met geruime tijd bedoel ik eigenlijk twintig jaar. Welkom op het feestje!”, zo vertelt ze.

Hype

”Ik kwam het twee decennia geleden al tegen in een boek over vaginale sappen en hoe je die kan verspreiden op het hoofdkussen van je partner”, vervolgt ze. “Op die manier worden ze nog harder verliefd op je wanneer hij of zij slaapt, de feromonen doen hun werk en de aantrekkingskracht is ongezien. Ik moedig het dan ook aan en adviseer om het te doen met je partner als een soort van ritueel”, aldus Costa.

Foto: TikTok