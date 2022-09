“Ik heb mijn vriendje een sekspop gekocht van mezelf en ik denk dat iedereen hetzelfde zou moeten doen” (video)

OnlyFans-model Charlotte Grey moedigt vrouwen aan om een sekspopdubbelganger van zichzelf te kopen voor hun partner. Op TikTok geeft ze aan dat het haar seksleven heeft verbeterd.

Om de pop zoveel mogelijk op haar te laten lijken doet ze het dezelfde lingerie en nachtkleed aan. “Mijn vriend is er verzot op en deelt de pop met mij in bed”, zo vertelt ze. Al zijn de reacties op de video wel gemengd. “Ik zou dit aboluut nooit doen”, laat iemand weten. “Dit is gewoon superbizar en onnatuurlijk”, laat een andere persoon verstaan.

”Waar koop ik zoiets?”

Toch zijn er enkelen die openstaan voor het idee. “Waar kan ik zoiets kopen eigenlijk?”, vraagt iemand zich af. Enkele volgers merkten ook wel een verschil op: “Meid, er is toch een GROOT verschil tussen jou en de sekspop, als ik eerlijk moet zijn”, doelend op de cupgrootte van het ding. Of haar tip dus ter harte wordt genomen, dat betwijfelen we.

Foto: TikTok