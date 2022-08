Sekstherapeute geeft aan: “Om deze smerige reden willen vrouwen soms geen seks” (video)

Sexperte Shamyra Howard is bekend om haar bergen expertise als het aankomt op seksualiteit. In één van haar meest recente videoposts op sociale media geeft ze één van de meest voorname redenen te kennen waarom vrouwen soms seks weigeren.

Het zou zelfs niet zozeer zijn omdat ze het niet willen, maar de reden draait voornamelijk rond hygiëne. “Dit komt regelmatig naar boven tijdens mijn sekstherapiesessies. Je zal er misschien zelf ook al ervaring mee hebben. Vrouwen weigeren soms seks omdat hun mannelijke partners hun achterwerk niet proper houden. Ja, je hoort me goed. Geen grap, ze vegen niet goed schoon”, aldus Howard.

”Laten we erover praten”

”Seksuele hygiëne is de grootste reden waarom mensen seks afslaan. Laten we erover praten. Stuur me een bericht als je je daar comfortabeler bij voelt. We spreken vaak over vaginale hygiëne, héél vaak zelfs, maar dit type seksuele hygiëne zorgt ervoor dat vrouwen geen seks hebben met hun partners.” Het filmpje doet menig mond openvallen van verbazing. Sommige mensen begrijpen het ook niet helemaal. Eén persoon reageert: “Je stapt dus de douche in, wast alles, maar je achterwerk sla je over. Dat snap ik niet.”

Foto: Instagram