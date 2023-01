“Seks wordt beter met ouder te worden. Mensen bereiken doorheen hun leven geen seksuele piek!” (video)

Dr. Nicole McNichols, beter bekend als ‘The Sex Professor’, liet op Instagram weer haar licht schijnen op ons seksleven. Opvallend: in één van haar meest recente video’s geeft ze aan dat seks beter wordt met het ouder worden.

”Niemand bereikt zijn of haar seksuele ‘piek’, want seks wordt enkel maar beter met ouder te worden”, zo verklaart ze. McNichols beweert dat jong zijn niet per definitie betekent dat je actiever bent in bed dan wanneer je ouder bent. “Jong zijn heeft uiteraard z’n voordelen, zoals overweldigende hormonen en een pak energie, maar het wil niet zeggen dat je dan de beste seks van je leven heb”, aldus McNichols.

”Fantastische seks”

”Er zijn zaken die gebeuren tijdens het ouder worden die seks zelfs verbeteren. Zelfkennis bijvoorbeeld is een belangrijke. Begrijpen wat voor jouw lichaam goed aanvoelt. Fatnastische seks vereist ook zelfvertrouwen en goeie communicatieskills. Weten wat je leuk vindt is niet genoeg. Je moet het ook deftig kunnen communiceren. Die zaken en skills groeien alleen maar wanneer je ouder wordt”, zo vertelt McNichols. Haar volgers lijken haar gelijk te geven. “Ik ben een 59-jarige vrouw en zit momenteel op mijn seksuele piek. Kijk al uit naar nog meer ‘pieken’”, zo schrijft één persoon.

Foto: Instagram