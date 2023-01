Gigantische golf spoelt visser weg ondanks waarschuwingen van zijn collega’s op kade (video)

Intense beelden uit Kaapverdië waar een visser door het oog van de naald is gekropen. Een gigantische golf sleurde hem en zijn bootje mee terwijl zijn collega’s vanop de kade hem toeriepen om te ontsnappen.

Het hele gebeuren werd op film vastgelegd. Als bij wonder vielen er geen gewonden of slachtoffers. Ondertussen werden de beelden al meer dan 3 miljoen keer bekeken op nog geen week tijd. In de reacties vooral veel ontzag voor de golven ginds. “Ik ben er net geweest, het is een fantastische plek om te bezoeken en de golven zijn er inderdaad reusachtig te noemen. Niet voor doetjes!”, zo laat iemand weten.

”Jammer”

Een andere persoon heeft dan weer bewondering voor het water: “Dat water is er ginder kristalhelder, echt prachtig!” Nog iemand anders merkt dan weer op dat er veel bezittingen verloren gaan door moeder natuur. “Het is jammer om zien dat er zoveel verloren gaat. Smartphones, autosleutes, visgerief, bootonderdelen,… Zelfs het bier! Eén moment van onoplettendheid en een gigantische slag in het gezicht van die mannen”, zo schrijft die persoon.

Foto: YouTube