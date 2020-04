Moeilijk dagje vandaag? Wel, bekijk dan even bovenstaand filmpje!

Want het tovert zonder twijfel een lach op je gezicht. Ene Mikayla Raines uit de Verenigde Staten heeft ‘SaveAFox Rescue’ opgericht en bekommert zich over de gezondheid en het welzijn van vossen in nood.

Mikayla was van plan om een workout-video te maken. Maar daar dacht vosje Dixiedo duidelijk anders over. De vos ‘steelt’ namelijk de smartphone van de dame én toont dat ie ook een echte cameraman is. Kijk maar!