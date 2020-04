Bedroevende beelden uit Louisville, Verenigde Staten.

Dat ze ook ginds stevig aan het afzien zijn door het coronavirus, is een understatement. En dat er daar ook helaas mensen zijn die van deze schrijnende toestand misbruik maken, bewijst bovenstaande video dan weer.

Enkele oplichters hadden een soort ‘coronatest drive-in’ opgesteld. Daar zouden mensen zich, in ruil voor cash, kunnen laten testen op het virus.

De ‘test’ kostte maar liefst 240 dollar (220 euro) voor wie niet aangesloten was bij de juiste verzekeringsmaatschappij. En dat waren er ‘toevallig’ best wel aardig wat.

Op bovenstaande video zien we hoe een tv-ploeg de ‘verantwoordelijken’ even op de rooster legt. En ondanks ze beweren dat alles ‘volgens het boekje’ verloopt en de test daadwerkelijk kan vaststellen of iemand het coronavirus heeft of niet, waren ze toch snel weg wanneer ze geconfronteerd werden. Kijk maar!