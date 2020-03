Straffe beelden uit het Nederlandse Rijsbergen.

Dat nog niet iedereen de coronamaatregelen volgt, wordt duidelijk aan de hand van onderstaande video.

Daarop is te zien hoe een oudere vrouw het aan de stok krijgt met een man die blijkbaar niet veel zin heeft om aan ‘social distancing’ te doen.

De 67-jarige dame heeft het volledig gehad met zijn asociaal gedrag en spreekt hem er eerst over aan. Wanneer ie nog niet wil luisteren, geeft ze hem een lichte stamp met haar voet.

“Toen ging bij mij een knop om”

“Ik stond af te rekenen en die man liep steeds achter mij langs. Ik vroeg hem of hij alsjeblieft afstand wilde houden en hij begon te schelden. Toen ging bij mij een knop om en heb ik hem een schop onder z’n kont gegeven. In een flits draaide hij zich om, gooide hij de zak tuinaarde en lag ik op de grond”, laat de dame weten. Dat lezen we op AD.nl.

“Dat is helemaal mijn aard niet. Maar het is nu al zo’n sport om boodschappen te doen. Je kijkt goed, let goed op, houdt afstand”, klinkt het verder nog.

Gelukkig houdt ze geen al te zware verwondingen over aan het voorval. “Ik heb een blauwe teen en een plek op mijn arm, maar verder gaat het goed”, laat ze weten. Of ze klacht zal indienen, weet de dame nog niet.

Foto: still – Bron: AD.nl