‘t Is een vraag die we ons, na het zien van onderstaande reportage van ‘Only Human’, luidop durven stellen.

Ieder diertje zijn pleziertje, zegt men weleens. En da’s ook op gebied van het seksuele zeker van toepassing.

Voor mensen met een eerder ‘klassieke’ seksualiteitsbeleving zijn het door de coronacrisis sowieso al barre tijden. Maar voor mensen die houden van ‘sploshing’ moet dat toch extra van toepassing zijn?

Een ‘splosher’ vindt het namelijk zeer opwindend wanneer hij of zij een kleverige substantie – wat dan vaak ook bepaalde etenswaren kunnen zijn – over zich heen krijgt. En we durven nu toch te vermoeden dat dezer dagen aan het nodige ‘materiaal’ geraken, best een uitdaging kan zijn. Zeker gezien de soms lege winkelrekken.

“Mijn zussen zien het niet zitten”

Op onderstaande video maken we, onder anderen, kennis met Ari, een dame die enorm van ‘sploshing’ geniet. Vooral de zintuiglijke ervaringen zijn voor haar opwindend.

Ook haar familie en vrienden zijn op de hoogte van haar bijzondere fetisj en staan er tot op zekere hoogte wel voor open. “Ik heb geprobeerd om mijn zussen te overtuigen om het ook te proberen, maar dat zien ze niet zitten. Ze houden het denk ik liever ‘proper'”, aldus Ari met een glimlach.

Opgelet: onderstaande beelden zijn wat pikanter van aard. Voor de gemakkelijkheid hebben we de video klaargezet op het bewuste fragment, maar bekijk gerust even de volledige aflevering als je wil.

Foto: still ‘Only Human’