Piloot maakt zijn vrouw op wel heel stevige wijze wakker: “Goeiemorgen!” (video)

Samen op reis gaan, is natuurlijk heel leuk.

En soms zit er ook iemand achter het stuur, doorgaans van een wagen. Dan is het wel zo leuk dat je partner even wakker blijft. Kwestie van de rit toch wat aangenamer te maken voor de bestuurder. We durven vermoeden dat dat ook in een privévliegtuigje geldt. Op onderstaande video zien we hoe een piloot achter het stuur zit, terwijl zijn vrouw ‘op de achterbank’ ligt te slapen.

“Goeiemorgen!”

Hoog tijd, zo vond onze grapjas van dienst, om daar even verandering in te brengen. Door snel omhoog en dan weer omlaag te gaan, maakt hij zijn vriendin op wel zéér bijzondere wijze wakker. De vrouw gilt het uit. “Goeiemorgen”, grapt de man. En de vrouw? Die kan er meer dan stevig om lachen. Gelukkig! Kijk maar:

