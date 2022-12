TikTok-koppel gaat viraal: “Ja, hij is 57 en ik ben 22. Mensen mogen hun mening hebben” (video)

Miljoenen keren is de video van dit TikTok-koppel bekeken. Reden? Hun leeftijdsverschil. “Ja, hij is 57 jaar oud en ik ben er 22. Maar mensen mogen hun mening hebben, wij hebben het in ieder geval goed samen!”, zo vertelt zij.

Maar liefst 35 jaar verschil tussen de twee, maar dat ze mekaar graag zien, dat moeten enkele video’s op TikTok aantonen. Dat er ook gegrapt en gegrold mag worden binnen hun relatie, dat bewijzen ze eveneens op TikTok. “Mag ik een OnlyFans beginnen?”, vraagt zij. Waarop hij niet meteen weet wat een ‘OnlyFans’ is. “Ik word er betaald voor bikini- en lingeriefoto’s. Mag ik dat doen?” En je zou denken dat hij het meteen afraadt, maar in plaats daarvan antwoordt hij: “Jouw lichaam, jou keuzes.”

Positief

De commentaren onder de video op ‘LetsGoViral’ zijn in ieder geval heel positief. “Liefde is liefde”, zo schrijft een zekere AliBelly93. “Het is best schattig hoe hij haar behandelt en hoe hij praat tegen haar”, merkt een andere persoon op. “Je hebt maar één leven en als zij gelukkig zijn, dan is dat het belangrijkst. Ze zijn heel mooi samen, ik ben blij dat ze gelukkig zijn. Leeftijd maakt helemaal niets uit en dat hij rijk zou zijn ook niet. Hij ziet er ongelooflijk blij uit.”

Foto: TikTok