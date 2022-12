Vrouw mispakt zich volledig aan snelle waterglijbaan. Gevolg? AUCH! (fails)

We hebben geen idee wat haar plan nu juist was…

Op onderstaande beelden uit een waterpark in Brazilië, zien we hoe een oudere vrouw naast een razendsnelle glijbaan wandelt. Plots besluit ze om plaats te nemen op de glijbaan! Dat was echter een heel slecht plan, want niet veel later komt een andere dame tegen een rotvaart naar beneden… Wat er dan gebeurt, zie je op het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk zou het niet netjes van ons zijn om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we een nog meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd helemaal goed, hier op Zita. Veel kijkplezier!

Foto: still – Bron: VKMag