Een Amerikaanse vrouw heeft een oepsmomentje beleefd toen ze haar bruidskleed wilde verbranden. Het zwembad naast haar vond dat kennelijk geen goed idee…

De vrouw was recent gescheiden van haar man en bij wijze van ritueel verbrandde ze haar trouwkleed naast een zwembad. Het aansteken verliep aanvankelijk goed, maar ze was even vergeten dat er achter haar tuinmeubelen lagen. De rest van het verhaal kan je je dus al voorstellen.

Karma

Het filmpje zorgde voor heel wat hilariteit. «Karma», «Het was blijkbaar een heftige scheiding», en «Oh nee, dubbele pech!», lezen we onder meer in de reacties.





Lees ook

vrouw-gaat-uit-eten-maar-beseft-nadien-dat-haar-jurk-achteraan-losgekomen-oh-nee

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/pas-gescheiden-vrouw-verbrandt-trouwkleed-maar-dat-had-ze-beter-niet-gedaan-video