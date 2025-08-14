WOW: deze Franse skidorpen zien eruit alsof ze uit een kerstfilm komen

Stel je voor: je wandelt door smalle straatjes waar de sneeuw als een zacht tapijt op de daken ligt. Kleine houten chalets met rood-wit geruite gordijntjes, lichtjes die in elke raamopening fonkelen en de geur van versgebakken broodjes die uit de bakkerij ontsnapt. In de verte hoor je het zachte geklingel van een arrenslee, terwijl je neus gevuld is met een mengeling van frisse berglucht en de warme geur van glühwein. Het voelt inderdaad alsof je rechtstreeks een kerstfilm bent binnengestapt, maar maak je geen illusies: dit is gewoon de Franse Alpen in de winter.

Alpe d’Huez

Neem nu Alpe d’Huez. Overdag is dit de plek waar adrenaline en sneeuw samenkomen, met pistes die tot de langste van Europa behoren. Maar zodra de zon achter de bergen zakt, verandert het dorp in een sprookjesdecor. Lantaarns werpen er een gouden gloed over de besneeuwde straten. Achter de houten gevels brandt het haardvuur op een manier die uitnodigt tot urenlang natafelen. Met het aanbod van TUI kun je hier praktisch tot aan de deur van je hotel skiën, waarna je alleen nog je skischoenen hoeft uit te trekken om met een warm drankje bij het vuur te ploffen. Alleen al om die charme zou je voor je volgende skivakantie Frankrijk boven andere landen moeten verkiezen.

Les Deux Alpes

In Les Deux Alpes waan je je in een winterversie van een schilderij. Het dorp strekt zich uit langs een hoofdstraat vol knusse restaurants en winkeltjes waar houten kerstdecoraties en handgebreide mutsen in de etalage liggen. Terwijl je langs de winkeltjes slentert, ruik je de zoete geur van pannenkoeken die ter plekke worden gebakken. De bergen torenen hoog boven het dorp uit en hun besneeuwde toppen lijken haast te gloeien onder het licht van de maan. Het is het soort plaats waar je na een dag op de piste nog lang buiten blijft hangen, simpelweg omdat het er zo betoverend uitziet.

La Rosière

Op de grens met Italië ligt een dorpje waar de chalets zo uit een wintersprookje lijken te zijn geplukt. In de winter hangen er lichtslingers langs houten balkons en wordt het centrale plein gevuld met gezinnen die warme chocolademelk drinken terwijl kinderen sneeuwpoppen maken. Pas als je wat langer rondloopt, merk je dat je in La Rosière bent beland. De unieke ligging zorgt ervoor dat je zowel Franse als Italiaanse invloeden proeft, letterlijk én figuurlijk, met culinaire hoogstandjes die gaan van pizza tot tartiflette. Het is die mix van culturen en uitzichten die je doet vergeten dat er nog een wereld buiten de bergen bestaat.

Les Trois Vallées

Les Trois Vallées, bekend als het grootste skigebied ter wereld, is niet alleen indrukwekkend vanwege zijn pistes. Dorpen als Méribel en Courchevel zijn ’s avonds een feest voor het oog: houten chalets met sierlijke balkons, fonkelende lichtjes langs de straten en het zachte geluid van sneeuw die onder je voeten kraakt. In de etalages schitteren skiuitrustingen naast luxehorloges en haute couture. Het is de combinatie van bergdorp-authenticiteit en moderne glamour die de magie compleet maakt. Het voelt alsof James Bond elk moment langs kan skiën!

Les Sybelles

Zelfs in de meer verborgen pareltjes, zoals in de regio Les Sybelles, kom je dezelfde filmische charme tegen. Hier is het stiller, bijna alsof je het decor voor jezelf hebt afgehuurd, met eindeloze witte hellingen en dorpjes waar de tijd lijkt stil te staan. De avond valt hier sneller, waardoor de lichtjes in de ramen en de rookpluimen uit de schoorstenen nog meer opvallen. Het is de perfecte setting voor wie even wil ontsnappen aan de drukte en wil genieten van een Alpenwinter zoals je die nog bijna alleen op oude ansichtkaarten ziet.

Foto: Pexels