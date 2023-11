Deze video van een schaatser op een glashelder meer lijkt bijna fake: “Nog nooit zoiets gezien” (video)

Een verbazingwekkende en prachtige video heeft de afgelopen dagen miljoenen views verzameld op sociale media. Je ziet een vrouw schaatsen op een glashelder meer, waardoor het lijkt alsof ze op het water schaatst.

De video fascineert internetgebruikers van over de hele wereld. In slechts enkele dagen heeft het miljoenen views verzameld op Instagram, Twitter en TikTok. Het werd gefilmd in Alaska op Rabbit Lake. Dit fenomeen duurt slechts enkele dagen, want al snel bedekte een laag sneeuw het ijs.

Droge winter

«We hadden een bijzonder koude en droge start van de winter. Normaal gesproken zijn deze meren bedekt met sneeuw als het water bevriest. Ik schaats hier al twaalf jaar en ik had zoiets nog nooit gezien», legde Luc uit, de man die zijn partner filmde terwijl ze aan het schaatsen was voor de video. «Het ijsvenster was er maar een week. Nu hebben we 50 centimeter sneeuw erbovenop», voegde hij eraan toe. Check hier de beelden:





