Vrouw merkt dat bodysuit te doorzichtig is, maar haar oplossing maakt het alleen maar erger: “Oh nee!”

Een Amerikaanse vrouw trok onlangs een bodysuit aan, maar merkte al snel dat het op borsthoogte te doorschijnend was. Ze zocht en vond een oplossing, al zag het er niet meteen beter uit dan voordien…

De vrouw, ene Riley, bestelde een bodysuit via Amazon. Ze trok hem aan, maar merkte dat haar boezem zichtbaar was doorheen de dunne stof. Ze besloot om tepelplakkers op haar borsten te bevestigen. Hoewel haar echtgenoot zei dat het er nogal vreemd uitzag, ging ze in de outfit uit. Tot er enkele foto’s genomen werden. «Ik was er zeker van dat ik het probleem had opgelost en dat het er goed uitzag. Maar toen we enkele foto’s namen, zag ik dat dat absoluut niet het geval was…», zucht ze op TikTok.

Hilariteit

Het filmpje werd al bijna 50.000 keer bekeken en lokte heel wat reacties uit. «Stel je voor dat je er niets onder had aangedaan! Dat had nóg erger geweest», «Ik moest zo hard lachen. Bedankt daarvoor, ik had het nodig», «Oh nee!», en «Het ziet er erger uit dan ik verwacht had», klinkt het onder meer.

