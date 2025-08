Paaldanseres wil even tonen wat ze kan. Maar dan? AUCH! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Dat paaldansen nefast kan zijn voor je outfit, wisten we al. Maar blijkbaar is ook de juiste locatie kiezen én er voor zorgen dat de paal zelf stevig vastgemaakt is van cruciaal belang. Laat dat nu net zijn waar het voor onderstaande dame toch even wringt. Dat zie je in het eerste van de twee toegevoegde filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk, en naar goeie gewoonte, vinden we het ook hier weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we graag nog een zeer uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!