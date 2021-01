Voor dit heerschap is 2021 alvast niet zo goed begonnen. Toen hij een pakje probeerde te stelen, werd hij op heterdaad betrapt. De eigenaar had de smartphone al in de hand toen de dief zijn ontsnappingspoging ondernam, maar die mislukte op de knulligste manier mogelijk.

Van zodra hij door had dat hij gefilmd werd, spurtte hij weer naar zijn auto, zette hem in achteruit en… reed hij zich vast in de sneeuw. Meteen het einde van zijn ‘spectaculaire’ ontsnapping. De politie moest dan ook niet veel moeite doen om hem in te rekenen.

”Domste crimineel ter wereld”

Het internet smulde echter van de beelden uit Mississauga, in het Canadese Ontario. “Domste crimineel ter wereld”, zo lieten enkele personen verstaan. “Maar wat een geweldig bevredigend einde van het verhaal”, liet iemand anders weten.

Foto: still video YouTube