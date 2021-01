Nederland is momenteel in de ban van een politieagente, Marije genaamd.

Een filmpje van de 23-jarige dame gaat ginds nu stevig rond. Op de video zien we Marije het beste van zichzelf geven, achter het stuur van haar dienstvoertuig.

Tijdens haar nachtdienst zong ze namelijk ‘Door De Wind’. Een collega wist het mooie momentje te filmen en deelde de beelden op TikTok en Instagram.

“Allemaal positief”

Omroep Brabant belde zondag even met de dame. “Ik ben net wakker na een nachtdienst en de telefoon staat roodgloeiend”, klinkt het. Hoewel Marije niet graag in de belangstelling staat, is ze toch blij met alle lieve reacties. “Ze zijn allemaal positief. Iedereen vindt het mooi”, laat ze weten.

“Zang is altijd een hobby geweest, net als die politiedroom”, aldus de agente. Hoog tijd om eens te kijken waar iedereen zo lovend over is:

Foto: still – Bron: Omroep Brabant