Natasha Maree is haar naam. En op sociale media pakt de Australische dame uit met een gezonde levensstijl.

Maar tijdens ‘t maken van een filmpje aan het strand, kwam het even tot een woordenwisseling met een andere vrouw. Natasha was zich aan ‘t afspoelen toen de andere dame in beeld kwam.

Op onderstaande video, die ruim 82.000 keer bekeken werd, zien we Natasha in een ‘pikante’ bikini. Natasha’s vriendje, die tevens cameraman van dienst is, spreekt de zichtbaar misnoegde dame aan. “Je vindt die G-string maar niets? Geen fan?”, vraagt hij.

“Er zijn hier veel kinderen!”

“De string is prima maar er zijn hier ook veel kinderen en families. En er zijn ook veel mensen die dergelijke… kledij dragen”, reageert ze. “Maar toch bedankt om me op Facebook te zetten “, besluit ze.

De meningen over ‘t hele voorval zijn verdeeld. “Wat ze draagt is ongepast”, klinkt het tussen de vele reacties. “Ik zou ook geen mensen in een G-string willen zien”, gaat het verder.

Anderen kiezen dan weer Natasha’s kant. “Ze mag dragen wat ze wil”, reageert een fan. “Ze was gewoon jaloers”, concludeert iemand anders nog…

