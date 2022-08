Paaldanseressen op ‘gender reveal’-feestje zorgen voor verwarring: “WAAROM?!” (video)

Het geslacht van je baby aankondigen, gebeurt in sommige gevallen al een tijdje via een ‘gender reveal’-feestje.

Da’s ook in onderstaand filmpje niet anders. We zien op de achtergrond enkele roze en blauwe ballonnen… Niets bijzonders aan de hand, zou je denken. Maar op de voorgrond? Twee paaldanseressen die het beste van zichzelf geven in respectievelijk een blauwe en een roze outfit. En dat zorgt duidelijk voor enige ophef.

“WAAROM?!”

Het tafereel werd op TikTok gedeeld door ‘@mariap_poledance’, vermoedelijk één van de twee paaldanseressen. Reageren op het filmpje is daar echter uitgeschakeld. Nadien verscheen de video ook op Reddit, waar wél commentaar gegeven kon worden. “Beide dames hebben duidelijk veel talent en dit is zeker origineel, maar… WAAROM?!”, klinkt het vol verbazing. “Zo’n ‘gender reveal’-feestje is tegenwoordig gewoon een excuus geworden om iets zots te doen”, gaat het verder. “Dus wat is het nu geworden? Een jongen of een meisje? Ik heb zoveel vragen”, besluit een laatste Reddit-gebruiker nog. Op die laatste vraag kwam nadien nog wel een antwoord in de vorm van een tweede video op de TikTok-pagina van de paaldanseres. We voegen ‘m voor de volledigheid ook even toe, onderaan het artikel. Kijk maar:

Foto: still TikTok – Bron: New York Post