Man en vrouw willen op strand even tonen wat ze kunnen. Maar dan? AUCH! (fails)

’t Is weer tijd voor een stevige lading pechvogels! Al hebben sommigen het misschien toch een béétje zelf gezocht…

Neem nu onderstaande man en vrouw. Ze willen op het strand even tonen wat ze kunnen, maar de ondergrond blijkt toch niet van al te goede kwaliteit te zijn. ’t Gevolg? Een meer dan lelijke val voor de dame in kwestie.

Of het daaropvolgende filmpje… Nog zo’n voorbeeld! We zien een man die het ‘leuk’ vindt om een kopstoot te geven aan een noodverlichting… Maar het ding neemt haast meteen wraak! Of nóg een video later… Daar zien we een automobilist die maar wat graag wil uitpakken met z’n bolide. Ook dat was, warempel, geen al te fris idee.

Failcompilatie

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, hebben we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie voor jou in de aanbieding. Bijna tien minuten lang niets anders dan rasechte pechvogels! Daar kom je wel even mee toe, denken we zo… Kijk maar:

Foto: still Instagram