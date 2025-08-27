Kat begrijpt telefoongesprek perfect wanneer het over eten gaat (video)

HomeNieuwsVideoKat begrijpt telefoongesprek perfect wanneer het over eten gaat (video)
Den B.
Katten zijn slimmer dan je denkt…

In een geestig filmpje lijkt een kat haar baasje perfect te begrijpen. Terwijl die rustig telefoneert, reageert de viervoeter enkel wanneer het gesprek over eten gaat.

Geen toeval

We zien de kat rechtstaan en flemen bij haar baasje. Wanneer die het woord ‘food’ opnieuw in de mond neemt, gaat er opnieuw een lichtje branden bij de kat. Het lijkt dus geen toeval meer, maar de kat kent duidelijk een stukje Engels. Wat het filmpje behoorlijk hilarisch maakt…

Foto: YouTube

