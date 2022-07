Ophef over ‘wild feestje’ van schaars geklede dames in metro: “Wat gebeurt hier?!” (video)

Beelden van een behoorlijk ‘wild feestje’ in een metro in New York City zorgen momenteel voor ophef.

’t Is dan ook een merkwaardig tafereel… En dan drukken we ons nog zacht uit. Op onderstaande video zien we namelijk enkele schaars geklede dames het beste van zichzelf geven. Medepassagiers kunnen hun ogen amper geloven en ook online weet blijkbaar niemand wat er juist aan de hand is.

“Wat gebeurt hier?!”

De video, die al meer dan 866.000 keer bekeken werd op Twitter, gaat momenteel viraal en maakt de tongen duidelijk los. “Wat gebeurt hier?”, vraagt een kijker zich af. “Dit is wat ik wil zien na een lange shift op het werk”, grapt de persoon die de beelden deelde. “Dit was de meest chaotische metrorit ooit”, besluit een laatste aanwezige nog. Kijk maar!

The most chaotic train ride ever 😩 pic.twitter.com/shRckSILoF — GIRLS LOVE THE CURLS 🐼 (@PandaReemy) July 23, 2022

Foto: still Twitter – Bron: New York Post