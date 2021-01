Een man zal zich het optreden van deze dragqueen nog lang herinneren, gokken we. Of misschien net niet, want op deze manier uitpakken tijdens een karaoke-optreden, dat gebeurt meestal met een glas teveel op.

In ieder geval zal hij het zich beklagen, want zijn brutale middelvinger richting de zangeres en de daaropvolgende duw en val van het podium zijn inmiddels vereeuwigd op beeld en mikpunt van spot op het internet.

Blijven zingen

Het incident vond plaats in Sky Bar in het Amerikaanse Auburn in Alabama. De dragqueen in kwestie is er een vaste waarde, maar blijkbaar kon niet iedereen dat smaken. Met alle gevolgen vandien. Dat de zangeres na de val van de ongemanierde kerel nog de pannen van het dak bleef zingen, dat kon de rest van het aanwezige publiek wél appreciëren.

Foto: still video YouTube