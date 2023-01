Onaandachtige man stapt in vers gegoten beton. En het gaat van kwaad naar erger! (video)

Soms heb je gewoon je dagje niet…

Er zijn zo van die dagen dat niets lijkt te lukken. Daar zal onderstaande man vermoedelijk over kunnen meespreken. Zo zien we hoe hij, behoorlijk onaandachtig, in een stevige strook vers gegoten beton wandelt. Er zijn uiteraard leukere dingen in het leven…

Van kwaad naar erger!

De man weet zichzelf schijnbaar te herpakken en baant zich een weg uit de smurrie. Probleem opgelost, zou je denken. Maar tijdens zijn ‘ontsnappingspoging’ negeert hij wederom een afspanning. Tot overmaat van ramp zet hij het op een lopen en valt hij zo los in een tweede strook verse beton! Je kan het haast niet verzinnen… Maar toch is het zo! Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag