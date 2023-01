Dames in badpak wagen zich aan selfies nemen bij waterval. Maar dat verloopt wel HEEL moeizaam! (video)

Leuke plaatjes nemen is niet altijd zonder gevaar.

Dat bewijzen ook onderstaande dames. Zo zien we hoe ze in badpak op een rots proberen te poseren, nabij een waterval. “Neem wat selfies, zeiden ze. Ze zullen er prachtig uitzien, zeiden ze”, lezen en horen we bij de beelden. En wat blijkt? ’t Gaat toch allemaal een pak moeizamer dan ze vermoedelijk gehoopt hadden.

“Het was glad”

“We gingen gisteren naar een waterval om een fotoshoot te doen”, schrijft één van de vrouwen nog bij de beelden. “Het was glad”, besluit ze. Hoog tijd, denken we dan, om eens te kijken hoe het allemaal zo fout is kunnen gaan.