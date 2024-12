OH NEE! Huwelijksaanzoek wordt verpest door… afvalruimer (video)

Dat noemen ze ‘op het verkeerde moment op de verkeerde plaats’.

Een man vroeg onlangs zijn vriendin ten huwelijk in Central Park, het bekende stadspark in Manhattan (New York). De vrouw had het aanzoek totaal niet verwacht, maar twijfelde geen seconde en zei resoluut ja.

Golfkar voor camera

De man had een camera opgesteld om het memorabele moment op te nemen. Op een bepaald moment stopt er echter een afvalruimer met haar golfkar vlak voor de camera. “Je staat recht voor de camera waarmee ons huwelijksaanzoek gefilmd werd, verdorie”, lacht de man naar de vrouw. “Oh mijn God! Gefeliciteerd! Zo blij dat ik er deel van kon uitmaken”, antwoordt ze.

Foto: YouTube