Boze klant crasht wagen bewust door voordeur van autodealer: “Het lijkt wel GTA!” (video)

Straffe beelden uit de VS, waar een man niet tevreden was over zijn aankoop en de wagen dan maar op onorthodoxe wijze terugbracht…

Het opvallende tafereel speelde zich af in Sandy, een plaats in de Amerikaanse staat Utah. Een man kocht maandagochtend een tweedehands Subaru Outback bij Tim Dahle Mazda. Even later ontdekte hij echter dat de auto enkele mankementen had, dus keerde hij terug naar de verkoper. Die liet hem weten dat ze de wagen niet konden terugnemen omdat het voertuig verkocht werd in de huidige staat.

Duur grapje

De man zou vervolgens gedreigd hebben om de auto door de voordeur te rijden als hij zijn geld niet terugkreeg. Rond 16u voegde hij de daad bij het woord. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar de schade wordt geschat op omgerekend 9.500 euro. De man werd gearresteerd en beschuldigd van misdadig en roekeloos gedrag.

Viraal

Beelden van het incident werden massaal bekeken op Instagram. “Het lijkt wel uit GTA te komen”, “Als autoverkoper vind ik dit echt hilarisch”, en “Ik dacht dat dit zo’n fake advertentie ging zijn”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram