Met deze short kan je als vrouw plassen zonder ze uit te moeten doen: «Dit is zo handig!» (video)

Wat als… je als vrouw gewoon een rits moest openen om te kunnen plassen. Wel, dat kan!

Plassen is voor mannen dankzij de rits een eitje terwijl vrouwen hun broek, short of rok meestal naar beneden moeten doen. Oké, een plastuit heeft dat probleem al gedeeltelijk verholpen, al is niet iedereen daar even grote fan van. Een short met een doorlopende rits dan maar? Inderdaad! In onderstaande video zie je hoe een vrouw op een zeilboot een short draagt met zo’n speciale rits. Ze hoeft de short dus enkel helemaal open te ritsen om vervolgens haar ding te doen.

Positieve reacties

Het opvallende ontwerp kan rekenen op heel wat enthousiasme, al hebben sommigen er toch hun bedenkingen bij. «Deze moet je hebben! Voor bij je plastuit», raadt een volger haar vriendin aan. «Dit is zo handig!», reageert iemand anders. «Ik vind dit zo leuk!», schrijft nog iemand. Maar ook: «Draagt er dan niemand ondergoed?», vraagt nog iemand zich af.





