Uitbundige fan toont haar borsten aan hele voetbalstadion na beslissend doelpunt en gaat viraal (video)

Beelden uit een voetbalstadion gaan momenteel viraal op sociale media.

’t Gaat deze keer niet om een video waarin een voetballer iets strafs uit z’n voeten weet te schudden, maar wel om een filmpje van de manier waarom een fan (genaamd Carla Garza) uitbundig een doelpunt viert. De vrouw is namelijk supporter voor thuisploeg Tigres UANL, een Mexicaanse voetbalclub. Die namen het recent in Nuevo Leónop op tegen CF Pachuca. In de laatste minuten kregen ze een strafschop toegekend. Die werd omgezet in een goal en zo werd het nakende gelijkspel toch omgetoverd tot winst.

Uitbundige viering gaat viraal

Terug naar Carla dus. Zij vierde het doelpunt door haar borsten te tonen. Iets wat vele aanwezigen duidelijk wisten te waarderen. En ook op Twitter zijn velen lovend. In geen tijd werden onderstaande beelden namelijk zo’n 7.6 miljoen keer bekeken. Hoog tijd om zelf een kijkje te nemen. Maar let wel op: de beelden zijn eerder pikant van aard.