Man wil kat uit boom redden. Maar dat gaat FOUT! (video)

Soms loont het om de kat uit de boom te kijken.

En dat is voor onderstaande, onfortuinlijke man ongetwijfeld ook letterlijk het geval. Eerst zien en horen we hoe een kat vastzit in een boom. Met de beste bedoelingen kruipt een man verder en verder de boom in, in een poging om het dier te redden. Onderaan staat een dame klaar om het beestje op te vangen.

Pijnlijke val

Het lijkt allemaal maar wat moeizaam te verlopen. Plots besluit de man om eens goed te schudden aan de tak waarop de kat zit. Echter verliest hij zijn evenwicht waardoor hij te hard op de bewuste tak moet leunen. De kat én de man in kwestie vallen naar beneden. Het diertje komt er schijnbaar zonder veel ergs vanaf, maar we durven vermoeden dat de man zich toch aardig gekwetst heeft tijdens zijn nobele reddingspoging. Kijk maar…