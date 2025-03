Dame loopt achteruit, maar ontdekt dat dat géén goed idee is… (video)

En daarom kijk je dus beter voor je.

Op beelden is te zien hoe een vrouw voor de camera achteruit wandelt. Op zich niets mis mee, ware het niet dat er achter haar een waarschuwingsbord staat. “Pas op voor de gladde vloer”, staat er te lezen. Maar de ondergrond hoeft voor haar niet eens glad te zijn om onderuit te gaan.

Geen fail

Het filmpje werd duizenden keren bekeken op Instagram. “Het bord herstelde zich beter dan zij”, “Op het bord zou moeten staan: “Wees voorzichtig bij het lopen op ELKE ondergrond”, “Niet één druppel gemorst. Dat is geen fail”, en “Dit ben ik na een paar drankjes”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram