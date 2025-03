WOOPS: Man wil tussen slagbomen kruipen, maar dat gaat op gênante wijze fout! (fails)

Goed geprobeerd, maar helaas…

Slagbomen staan er meestal met een bepaalde bedoeling. Doorgaans dienen ze om de toegang te ontzeggen of toe te kennen, dat spreekt voor zich. Maar daar trok onderstaande man zich duidelijk niet gek veel van aan. Zo probeert hij tussen twee slagbomen te kruipen. Echter op dat exacte moment gaan de twee slagbomen de hoogte in. En dat zorgt voor een bijzonder gênant momentje. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet fraai om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…