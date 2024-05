Man vraagt vriendin ten huwelijk, maar hitsige hond steelt de show: “Hilarisch!” (video)

Op geestige beelden is te zien hoe een huwelijksaanzoek een pak minder romantisch wordt door de hond des huizes.

Het tafereel speelde zich onlangs af in Orlando, een stad in de Amerikaanse staat Florida. Een man, ene Jacob, vroeg zijn vriendin ten huwelijk. Wanneer hij – zoals het hoort – door de knieën gaat en de verlovingsring aanbiedt, verschijnt de hond des huizes Cooper ten tonele. Laatstgenoemde is zo enthousiast dat hij op Jacob springt. Nu ja, bespringt eerder.

Lachende kijkers

Het filmpje werd al anderhalf miljoen keer bekeken en zorgt voor heel wat hilariteit. “Dat zou de foto van jullie huwelijksuitnodiging moeten worden”, “Oh nee!”, “Beste video van een huwelijksaanzoek ooit!”, “Oké, dit had ik niet zien aankomen”, en “Hilarisch! Proficiat met jullie verloving”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok