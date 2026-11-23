Een Australische contentcreator bijt van zich af nadat ze gemene reacties kreeg op haar lichaam. “Ik ga niet toelaten dat vreemden bepalen hoe comfortabel ik me in mijn lichaam voel”, klinkt het.

Brigette Frances deelde onlangs een filmpje van een avondje uit met haar vriendinnen. De 24-jarige influencer droeg een zwart kleedje met een diep decolleté. Al snel stroomden de reacties binnen, al waren sommige ronduit gemeen.

Geen gepast topje

Zo gaven sommigen commentaar op haar borsten. “Jeetje, stop ze op zijn minst maar in je sokken”, “Echte vriendinnen zouden je niet zo laten buitenkomen”, “Ik ben zelf een vrouw en begrijp niet waarom ze voor dat topje gekozen heeft. Op dit vlak geef ik die gemene mannen gelijk” en “Waarom zeggen haar vriendinnen niet wat er aan de hand is? Dit ziet er niet uit”, luidt het onder meer.

Overdonderd door reacties

Brigette schrok van de vele negatieve reacties, zeker omdat ze net heel hard aan haar lichaam gewerkt had. “Eerlijk gezegd was ik behoorlijk overdonderd toen die gemene reacties begonnen binnen te stromen. Ik vind het behoorlijk ironisch dat als ik een vergelijkingsfilmpje had gedeeld om te vieren hoeveel gewicht ik verloren ben, mensen me waarschijnlijk hadden gefeliciteerd in plaats van kritiek te geven op hoe mijn lichaam eruitziet. Ik schaam me niet voor mijn lichaam en ik ga zeker niet toelaten dat vreemden bepalen hoe comfortabel ik me erin voel”, benadrukt ze bij news.com.au.

Steun

Gelukkig waren er ook heel wat mensen die het voor haar opnamen. “Het is schokkend hoeveel vrouwen negatieve reacties achterlaten over iemand die gewoon plezier maakt. Wat is dit in hemelsnaam?” en “Triest om te zien hoeveel mensen zo ongelukkig zijn met zichzelf dat ze hun lage zelfbeeld op anderen moeten projecteren om hen naar beneden te halen”, lezen we ook in de reacties.

Foto: TikTok