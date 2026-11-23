Hilarisch momentje in ‘De Slimste Mens ter wereld’, wanneer Philippe Geubels even terugblikt op zijn tijd bij Colruyt.

In een ver verleden werkte Philippe Geubels bij Colruyt. Inmiddels is hij al jarenlang actief als stand-upcomedian en ook als jurylid in ‘De Slimste Mens ter wereld’. Wanneer presentator Erik Van Looy hem vraagt of hij soms op vakantie gaat zonder zijn baas op de hoogte te brengen, antwoordt hij het volgende: “Toen ik nog in de Colruyt werkte, verstopte ik me wel vaak”, klinkt het.

Strijk liggen

“En waarom?”, vraagt Erik. “Goed personeel is moeilijk te vinden”, knipoogt Philippe, waarop zowat de ganse zaal in een deuk ligt van het lachen. Het fragment werd gedeeld op sociale media, waar de grap ook voor heel wat hilariteit zorgt.

Foto: Play