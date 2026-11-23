Gill Requière, de vriendin van Niels Destadsbader, doet op Instagram monden openvallen met een video.

Gill Requière postte op Instagram een video waarin ze in een sportoutfit op een loopband traint. De beelden tonen hoe afgetraind de 32-jarige danseres en influencer is. “Wat mijn ochtendkoffie te zien krijgt”, schrijft ze erbij.

Victoria’s Secret

En of haar volgers onder de indruk zijn van de beelden! “Wat een koningin!”, “Mijn mond valt open van verbazing!”, “Altijd even iconisch!”, “Waanzinnig knap!”, “De modellen van Victoria’s Secret verbleken bij jou!” en “Wauw, zo cool!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram