Vrouw stapt van trapje in Venetië, maar houdt het niet droog (video)

Ziezo, gedoopt in één-twee-drie.

Venetië staat bekend om haar prachtige grachten en romantische gondeltochtjes, maar we raden je niet aan om een duik te nemen in het niet bepaald propere water. De dame in onderstaande video wilde wellicht gewoon even pootjebaden, maar dat liep anders dan verwacht.

Schoenen gered

Het geestige tafereel werd inmiddels al duizenden keren bekeken. “Haar schoenen zijn tenminste mooi droog gebleven!”, “Wat was eigenlijk het plan?” en “O nee! Ik hou van Venetië, maar dat water… Nee, gewoon nee!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram