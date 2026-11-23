Een snelle oplossing, dat dan weer wel.

Een man wil zijn dakgoot schoonmaken en klimt daarvoor op een ladder. Maar wanneer hij helemaal boven op de ladder stapt, schuift die onder hem weg. Hij grijpt zich nog snel vast aan de dakgoot, maar die breekt af, met een stevige val tot gevolg.

Zwaartekracht

Het tafereel zorgt voor heel wat hilariteit. “Wel, dat is ook een manier om de dakgoot schoon te maken!”, “Welkom op aarde. Hier hebben we zwaartekracht” en “Op zowat elke ladder staat dat je niet op de bovenste sport mag staan. Dit is waarom”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram