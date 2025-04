Man vangt vis, maar zijn vangst heeft de laatste lach… (video)

Als een vis in het water…

Wat begon bij een gezellig vader-zoon-momentje, eindigt in nattigheid. De man in onderstaande video ving een joekel van een vis. Niet om op te eten, maar om netjes weer in het water vrij te laten. Dat duurt echter behoorlijk lang, in die mate dat hij zelfs zijn evenwicht verliest en – jawel – de vis vergezelt in het water.

Kerstfeest

Het filmpje zorgt voor heel wat lachende gezichten in de reacties. “Man, dit verhaal gaat echt op ELK kerstfeest terugkomen”, “Zelfs boven water werkt de zwaartekracht”, “Na zo’n drie seconden wist je al dat hij erin ging”, en “Speel met de natuur… en de natuur speelt met jou”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram